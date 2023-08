Philips 243V7QDAB, ovvero un monitor velocissimo in super sconto!

Philips 243V7QDAB è un monitor di fascia media che offre una qualità dell’immagine superiore ad un prezzo decisamente interessante. Con la sua risoluzione Full HD e un pannello IPS, è in grado di fornire chiarezza e nitidezza impressionanti, garantendo un’esperienza visiva eccellente per le attività quotidiane come il lavoro, il gaming e la visione di film o serie TV.

Lo sconto proposto oggi da Amazon è un bel MENO 23% che ci fa risparmiare 30 euro! Subito nel carrello, sta andando a ruba! Solo 99 euro!

Come si vede bene e come costa poco!

Philips 243V7QDAB presenta un design elegante e sottile, con una cornice stretta che lo rende esteticamente gradevole e ottimizza lo spazio sullo schermo. La cornice ultra sottile consente anche di configurare una configurazione multi-monitor senza interruzioni, fornendo all’occorrenza un’esperienza visiva più coinvolgente e immersiva.

Grazie alla tecnologia IPS, questo monitor offre angoli di visione estremamente ampi, fino a 178 gradi, garantendo una riproduzione del colore accurata e vivida anche quando si guarda lo schermo da diverse angolazioni.

Una delle caratteristiche distintive del Philips 243V7QDAB è la sua tecnologia Ultra Wide-Color, che consente di ottenere una vasta gamma di colori più ricchi e vibranti. Questo si traduce in una migliore resa dei dettagli e una maggiore fedeltà cromatica, rendendo le immagini più realistiche e coinvolgenti.

Inoltre, il monitor Philips 243V7QDAB è dotato di tecnologia Flicker-Free, che riduce al minimo lo sfarfallio dello schermo e la fatica degli occhi. Questo è particolarmente importante per coloro che trascorrono molto tempo davanti al monitor, come chi fa grafica o fa montaggio, o gli appassionati di gaming, in quanto garantisce una visione confortevole e meno affaticante. Inoltre, il tempo di risposta, sempre nell’ottica del gaming, è davvero basso, 4 ms!

Infine, Philips 243V7QDAB supporta anche la tecnologia LowBlue Mode, che riduce la luce blu emessa dallo schermo, riducendo così l’affaticamento degli occhi e i disturbi del sonno.

Costa poco, solo 99 euro, e garantisce prestazioni top! Solo su Amazon potete comperare Philips 243V7QDAB!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.