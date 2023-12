Philips 346B1C Gaming Monitor Curvo è bello... ed è super scontato! Ben 34 pollici!

Philips 346B1C Gaming Monitor Curvo, ovvero 34 pollici di visione totale immersiva, con componentistica e qualità da urlo, che non potrete credere ai vostri occhi! Non è un semplice monitor grande e con la peculiarità dell’essere curvo, è un display nato per il gaming, per i giocatori più esigenti quindi. Poterlo prendere in super offerta Amazon è un vera manna dal cielo, per uno sconto e un risparmio sontuoso: MENO 21%, pari a 102 euro in meno per 388 euro totali! Davvero un bel regalo di Natale da Amazon, assolutamente da non perdere!

Grosso, spettacolare e scontatissimo!

Con un raggio di curvatura di 1500R, Philips 346B1C crea una sensazione di grande profondità e una visuale più coinvolgente rispetto ai monitor piatti tradizionali. Questa curvatura avvolgente permette all’utente di essere completamente immerso nel gioco, consentendo una percezione più realistica dell’ambiente di gioco.

La risoluzione UltraWide QHD garantisce immagini nitide e dettagliate, e visto che stiamo parlando di un display Premium dalle spiccate caratteristiche gaming troviamo un tempo di risposta rapido di 4 ms, che riduce il ritardo dell’input e l’effetto ghosting e frequenza di aggiornamento a 100 htz.

La tecnologia Adaptive Sync è un’altra caratteristica chiave di questo monitor. Supporta la sincronizzazione dinamica delle immagini, eliminando lo screen tearing e lo stuttering, che può verificarsi quando il frame rate del gioco non è allineato con la frequenza di aggiornamento del monitor. Questa tecnologia assicura un’immagine fluida e senza interruzioni, migliorando l’esperienza di gioco complessiva.

Philips 346B1C è dotato anche di una serie di funzionalità ergonomiche per garantire il massimo comfort dell’utente durante le lunghe sessioni di gioco. L’inclinazione, la regolazione in altezza e la rotazione dello schermo consentono di trovare la posizione più comoda per la visione del monitor. Inoltre, la modalità LowBlue riduce l’emissione di luce blu dannosa, che può causare stanchezza degli occhi durante l’uso prolungato del monitor.

Non manca davvero nulla a questo Philips 346B1C curvo, perfetto per l’immersione totale nel mondo del gaming. Il prezzo poteva essere uno scoglio, d’altronde 34 pollici curvi con caratteristiche Premium in fatto di risoluzione, velocità e qualità video si fanno pagare ma Amazon ci mette una bella pezza con lo SCONTO GIGANTESCO di ben 102 euro!

