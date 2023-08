PHILIPS Fidelio X3/00, le cuffie top per veri audiofili oltre il metà prezzo!

Philips Fidelio X3/00 sono cuffie over-ear di alta qualità progettate per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente. Dal respiro del cantante alle dita che scorrono sulla tastiera, queste cuffie per appassionati di musica aperte sul retro combinano una leggerezza incredibile e un audio cristallino. Siamo davvero su un livello da audiofilo maniacale. Il prezzo di listino è di quelli che fanno tremare i polsi, ma Amazon lo riporta sulla Terra con uno sconto che dire eccezionale è poc0! Stiamo parlando di un gargantuesco MENO -56% che fa precipitare il pezzo vertiginosamente, fermandolo a 155 euro! Si risparmiano 195 euro! Le state mettendo nel carrello Amazon, vero?

Silenzio… sto ascoltando!

La caratteristica chiave delle cuffie Philips Fidelio X3/00 è il loro driver al neodimio da 50 mm, che offre un suono potente e accurato. Questo driver è in grado di riprodurre frequenze da 5 Hz a 40 kHz, consentendo di percepire anche i dettagli più sottili delle tracce musicali.

Se collegate a una sorgente ad alta risoluzione, riproducono un audio senza perdite registrato a una velocità di campionamento più elevata rispetto a quella dei CD, per offrire un suono incredibilmente realistico.

Inoltre, le cuffie sono dotate di un design open-back, che consente una migliore ventilazione e un suono più naturale. Questo tipo di design offre anche una più ampia scena sonora, creando un’esperienza di ascolto più coinvolgente.

Le cuffie Philips Fidelio X3/00 sono dotate di auricolari a conchiglia a doppio strato che riducono la risonanza e le vibrazioni.

Le cuffie Philips Fidelio X3/00 sono anche molto confortevoli da indossare: la fascia interna leggera e morbida si adatta perfettamente a chi la indossa. L’archetto esterno esercita la giusta pressione, mentre i leggerissimi cuscinetti auricolari in memory foam creano un’aderenza perfetta. Le cuffie ideali per lunghe sessioni di ascolto.

Cuffie di qualità come queste, a questo prezzo, non le abbiamo mai viste.

