Pikmin 4 in OFFERTA BOMBA: il gioco PIÙ VOLUTO al prezzo irrinunciabile

Tra i videogiochi più apprezzati dello scorso anno

Pikmin 4: personalizza il tuo personaggio e salva tutti i superstiti

Pubblicato lo scorso anno per Nintendo Switch, Pikmin 4 è uno dei videogiochi strategici più di successo del passato recente. La trama è molto semplice. Si parte con Olimar, che precipita sul pianeta di PNF-404 e manda un segnale di aiuto. Sarà compito poi della squadra di soccorsi andare ad aiutarlo, ma anch’essa si schianterà rovinando parte dell’equipaggiamento. Il tuo compito è quello di riunire il team, indagare sull’ambiente circostante e soprattutto sulle creature che lo abitano. Ai pikmin già esistenti, ne sono stati aggiunti di altri. Ossia i pikmin gelati, i pikmin iridescenti e gli Occin.

Dopo aver completato il tutorial, avrai la possibilità di comandare i vari gruppi Pikmin e di farti aiutare per trovare risorse e tesori. Così da completare le missioni di soccorso e immergerti nelle tante cave e nei dungeon che troverai in giro per la mappa. Si tratta di un vero e proprio best-seller che va provato se sei in possesso di una Nintendo Switch. A maggior ragione dopo l’ultima offerta di Amazon.

