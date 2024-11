Più dell'80% di sconto sulle Cuffie Bluetooth di ultima generazione: tue a soli 23€

Su Amazon oggi trovi una promozione assurda che ti lascerà letteralmente a bocca aperta! Al momento le Cuffie Bluetooth Nerunsa sono disponibili a soli 23 euro con uno sconto folle dell’82%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth Nerunsa: audio impeccabile e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth Nerunsa oggi sono disponibili ad un prezzo davvero stracciato su Amazon grazie ad uno sconto mai visto prima.

In primis si caratterizzano per il loro chip bluetooth 5.4 che garantisce una portata di trasmissione bluetooth di 15 metri e un miglioramento del segnale del 80%: questo si traduce in una connessione più stabile con minore latenza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati.

Inoltre sono dotate di un altoparlante dinamico da 13mm e aggiungono un design a diaframma composito per evitare la distorsione del suono e garantire bassi potenti e una chiarezza stereo ad alta fedeltà. Tra l’altro vantano la riduzione del rumore ENC grazie a 4 microfoni incorporati ad alta definizione che bloccano efficacemente l’90% dei rumori di fondo.

Un’altra caratteristica importante è l’autonomia super estesa degli auricolari in quanto garantiscono più di 6-8 ore di musica con una singola carica, mentre la custodia di ricarica estende l’autonomia fino a 45 ore. Supportano anche la ricarica veloce USB-C e richiedono solo un’ora e mezza per caricare completamente la custodia di ricarica.

