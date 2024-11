Più di 400€ di sconto Black Friday sul Motorola Razr 50 Ultra: solo su Amazon

Ecco per te lo smartphone pieghevole che hai sempre desiderato e che oggi puoi acquistare ad un prezzo stracciato! Si tratta del Motorola Razr 50 Ultra, al momento disponibile su Amazon a soli 778 euro con un mega sconto Black Friday del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 420 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola Razr 50 Ultra: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola Razr 50 Ultra è uno smartphone pieghevole di ultimissima generazione che si contraddistingue per specifiche tecniche davvero top di gamma.

In primis è dotato di un display interno flessibile pOLED da 6.9 pollici brevettato per piegarsi perfettamente senza lasciare alcun segno. Il dispositivo, tra l’altro, è realizzato con materiali super resistenti così da facilitarne l’apertura senza il rischio di malfunzionamenti.

La caratteristicha più importante di questo gioiellino è, sicuramente, la possibilità di utilizzarlo ad ampio raggio anche quando è chiuso grazie all’ampio display esterno pOLED da 4.0 pollici migliorato e con nuove funzionalità. In poche parola, potrai ad esempio scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video e serie tv ad alta qualità e tanto altro ancora senza aprire il telefono.

Un’altra specifica eccellente è la doppia fotocamera 50+50MP con OIS e teleobiettivo 2x che permette di realizzare scatti nitidi in qualsiasi condizione, con colori sempre brillanti e particolari minuziosi.

