Più di 500€ di sconto Black Friday per il Samsung Galaxy S24 Ultra: offerta schock

Il Black Friday è qui con una serie di promozioni strepitose che non puoi farti scappare! Se devi rinnovare il tuo smartphone, ti consigliamo senza dubbio il Samsung Galaxy S24 Ultra: oggi è disponibile su Amazon a soli 989 euro con uno sconto bomba del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione speciale, le scorte sono in esaurimento!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato capace di accontentare anche gli utenti più esigenti.

Il suo processore all’avanguardia garantisce la massima efficienza offrendoti prestazioni eccellenti in qualsiasi settore. In più questo modello si avvale dell’Intelligenza Artificiale di Google per garantire funzionalità mai viste prima: potrai, ad esempio, modificare facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, oppure ricevere una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è sicuramente la sua fotocamera evoluta da 200MP con cui sbizzarrirsi a realizzare foto e video perfetti anche grazie a modalità come ProVisual engine, per dettagli ancora più nitidi, e Space Zoom, per filmati più stabili e luminosi.

Nessun problema neanche per quanto riguarda l’efficienza energetica grazie ad una potente batteria da 5.000 mAh che assicura una lunga autonomia così da non abbandonarti nel corso della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.