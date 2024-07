Pixel 9 e Pixel 9 Pro: batteria più grande e ricarica più veloce

Secondo le nuove informazioni scovate da Android Headlines i due nuovi modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro saranno dotati di una batteria capace di ricaricarsi più velocemente, grazie al nuovo caricatore ufficiale che supporta la carica sino a 45 watt. Secondo le informazioni ottenute da AH Pixel 9 e 9 Pro potranno arrivare fino al 55% di carica in circa 30 minuti, mentre Pixel 9 Pro XL sino al 70% in circa 30 minuti.

Se si guardano i valori di Pixel 8 si vede il buon lavoro fatto dagli ingegneri Google. Basta pensare che la velocità massima di ricarica su Pixel 8, ottenuta con il caricabatterie proprietario Google era di 27 watt per Pixel 8 e 30 per Pixel 8 Pro. Ad oggi sappiamo che a livello di milliampere 9 Pro XL ne ha 5.060 mAh, solo 10 in più rispetto a 8 Pro. La cosa più interessante non è tanto la velocità di ricarica della batteria, quanto la sua durata. Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL, vantano, secondo le informazioni diffuse da Google, una durata di 24 ore, con la funzione Extreme Battery Saver che la estende a 100 ore. Su Pixel 8 si arriva, col massimo risparmio attivato, a 72 ore. Un bel passo avanti quindi.

Manca davvero poco all’evento in cui Google svelerà tutti i suoi prossimi dispositivi. Il 13 agosto è vicino, seguiremo Made by Google con grande attenzione, riportando tutto sulle novità dal mondo Android e Pixel. Nel frattempo se volete conoscere tutto quello che abbiamo scoperto sui nuovi Pixel il link giusto da seguire è questo.