Pixel 9: il touch adattivo funziona bene e migliora l'utilizzo dello smartphone

La serie Pixel 9 ha debuttato meno di due settimane fa in occasione dell’evento di lancio Made by Google. Gli smartphone sono stati presentati ovviamente con grande precisione e dettaglio ma non tutte le feature e funzioni avanzate hanno trovato spazio sul palco. Una di queste è quella della sensibilità touch adattiva, annunciata lo scorso marzo. La funzione touch adattivo viene descritta da Google stessa con queste parole: “la sensibilità del touch screen si adeguerà automaticamente al tuo ambiente, alle tue attività e alla presenza di una protezione per lo schermo“. Per ambiente si intende anche dita. o meglio schermo bagnato, croce e delizia di ogni superficie touch sensitive.

I ragazzi di androidauthority hanno fatto un test empirico per verificare quanto realmente il touch adattivo (che si trova in Impostazioni > Display > Sensibilità al tocco) migliori realmente la sensibilità di lettura delle nostre pressioni sullo schermo. Il test è stato effettuato su un Pixel 9 con Adaptive Touch e un Pixel 8 Pro senza Adaptive Touch. Il risultato è decisamente chiaro: vittoria schiacciante di Pixel 9 con touch adattativo. Su Pixel 9 scorrere con un dito bagnato non da nessun problema, mentre su Pixel 8 avviene l’esatto contrario. Il touch adattivo sembra funzionare bene anche quando si ha una pellicola sullo schermo (in tal senso è già presente la funzione Modalità Protezione Schermo) andando quindi ad aumentare la sensibilità di lettura dei movimenti.