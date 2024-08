Pixel Buds Pro 2, miglioramenti in tutti i settori secondo i nuovi rumor

Domani è il giorno di Made by Google, il grande evento in cui la casa di Mountain View svelerà tutti i nuovi prodotti della linea Pixel. E non solo ovviamente. Ma altrettanto ovviamente i rumor continuano a scorrere a profusione, e questo ultimo riguarda i nuovi auricolari bluetooth Pixel Buds Pro 2, che sembra godranno di importanti aggiornamenti rispetto al precedente modello. Queste nuove informazioni arrivano grazie al solito ben informato Arsène Lupin, sul suo profilo X @MysteryLupin.

Google Pixel Buds Pro 2

– Conversation Detection

– Tensor A1 chip powers twice the Active Noise Cancellation

– Seamlessly connect with your Pixel (Watch, Tablet, Phone)

– 30 hours of listening time with the case, and 8 hours without pic.twitter.com/d3dR4H2R9B — Arsène Lupin (@MysteryLupin) August 12, 2024

Ad oggi i rumor hanno descritto degli auricolari con dei colori particolari, come il lampone, il porcellana, un convenzionale ma elegante grigio e un divertente mojito. Ma sappiamo anche che la custodia sarà la stessa del “vecchio modello”, ma gli auricolari avranno una forma un filo diversa, con una sorta di piccola appendice esterna per garantire maggior presa.

Oggi scopriamo che il cuore degli auricolari sarà il chip Tensor A1, capace di garantire una cancellazione del rumore doppia rispetto al passato. Risolvendo quindi una delle criticità più note e criticate del dispositivo. Pixel Buds Pro 2 saranno dotate di fast pair, in modo da collegarsi senza problemi a tutto l’ecosistema Pixel. Questi miglioramenti hanno però un prezzo da pagare, ovvero una durata della batteria che paga pegno rispetto a Pixel Buds Pro. I valori riportati da Mistey Lupin sono di 8 ore per gli auricolari e 30 ore per la custodia. Pixel Buds Pro ganratisce infatti 11 ore per gli auricolari e 31 ore per la custodia.

Da ultimo il nostro ben informato Lupin riporta che l’app Pixel Buds mostra quanto è alto il volume della musica dando consigli su come regolarla al meglio per evitare problemi uditivi.