Pixel Fold arriva a giugno: prezzo e specifiche del pieghevole di Google

Google si prepara a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con il lancio del suo primo dispositivo di questo tipo: il Pixel Fold. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno rivelato interessanti dettagli sul nuovo prodotto, che promette di rivoluzionare il settore degli smartphone grazie alla sua tecnologia avanzata e alle funzionalità innovative.

Il Pixel Fold rappresenta un importante passo avanti per Google nel settore degli smartphone, poiché si tratta del primo dispositivo pieghevole realizzato dall’azienda. Questa nuova tecnologia permette agli utenti di godere di un’esperienza mobile più flessibile e versatile, grazie alla possibilità di passare facilmente da un dispositivo compatto ad uno con uno schermo più ampio. Il Pixel Fold dovrebbe essere disponibile per la vendita entro qualche mese, probabilmente a giugno, secondo le ultime indescrizioni diffuse sul web.

Tra le caratteristiche più attese del Pixel Fold, vi sono la presenza di un display OLED flessibile da 7.6 pollici e un pannello esterno più piccolo da 5.8 pollici. Anche il comparto fotografico del Pixel Fold promette di essere all’altezza delle aspettative. Inoltre, grazie alla tecnologia avanzata di intelligenza artificiale di Google, il dispositivo sarà in grado di offrire funzionalità di fotografia computazionale all’avanguardia, che miglioreranno ulteriormente la qualità delle immagini catturate, come già sperimentato sugli ultmi Pixel 7 e 7 Pro.

Il Pixel Fold sarà disponibile in diverse configurazioni di memoria e capacità di archiviazione, per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. A muovere il tutto sarà, con ogni probabilità, l’ottimo SoC Google Tensor G2, un concentrato di potenza in accoppiata con 12 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono ancora informazioni ufficiali. Tuttavia, secondo alcuni rumors, il Pixel Fold potrebbe costare tra i 1.500 e i 2.000 dollari, il che lo renderebbe uno dei dispositivi più costosi sul mercato degli smartphone.