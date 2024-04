PlayStation 5 Slim ad un PREZZO FOLLE: la paghi 110€ in meno con il COUPON SEGRETO

Stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare una PlayStation 5? Oggi trovi la versione Slim Disc ad un prezzo stracciato. Attivando il coupon segreto su eBay PSPRAPR24 al momento del pagamento la paghi ben 110€ in meno. Un prezzo folle per la versione migliore presente sul mercato, più compatta e con più spazio d’archiviazione. Approfittane adesso e la paghi solo 439,99€. E la spedizione è gratis in 3 giorni. Non fartela scappare: la disponibilità dei pezzi e limitatissima.

PlayStation 5 Slim: più leggera e con più spazio d’archiviazione

PlayStation 5 Slim è il modello migliore di PS5 attualmente presente sul mercato. In sostanza, la nuova console presenta le stesse caratteristiche e la stessa potenza della versione base, ma con alcune aggiunte interessanti che ti permettono di avere più spazio di archiviazione e un design più compatto. Questa nuova versione, infatti, propone dimensioni e peso leggermente inferiori con un lettore ottico rimovibile. Ciò si traduce ovviamente anche in una revisione del design che si presenta più sottile ed elegante con una linea che spacca a metà la scocca.

In più, la Slim presenta anche un SSD più capiente da 1 TB che ti consente di avere più spazio a disposizione per i tuoi giochi. Tra le novità minori, rispetto alla versione base, abbiamo anche il passaggio a due USB-C frontali a differenza dei due ingressi USB-A.

Approfitta adesso dell’offerta folle di eBay. Attiva il coupon segreto e metti le mani sulla console dei tuoi sogni: PlayStation 5 Slim Disc con più spazio d’archiviazione per i tuoi giochi, un design più leggero e dimensioni sensibilmente ridotte. Approfitta ora dello sconto di 110 euro per portarti a casa PlayStation 5 Slim a soli 439,99€, anziché 549,99€. Ma affrettati: le scorte sono limitate.

