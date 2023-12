PlayStation 5 Slim SCONTATA su Amazon: regalatela ADESSO e RISPARMIA sul prezzo

Su Amazon trovi in offerta il nuovissimo modello di PlayStation 5, progettato per rivoluzionare l’esperienza di gioco. Questa console, che offre un mix di opzioni e versatilità, con un design compatto che racchiude tutte le potenti funzionalità, tra cui un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e un’ampia SSD da 1TB, è disponibile ora a soli 524€ incluse le spedizioni via Prime. Questo grazie al 5% di sconto offerto sul noto sito di e-commerce mondiale.

PlayStation 5, la versione Slim DISPONIBILE su Amazon

Progettata per offrire più opzioni e versatilità, la PlayStation 5 Slim conserva tutte le potenti funzionalità della console, tra cui un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e una SSD da 1TB per una memoria interna potenziata. Il suo aspetto esterno è impreziosito da quattro diverse pannellature della cover, che combinano una parte superiore lucida con una parte inferiore opaca per uno stile moderno e accattivante.

Una delle caratteristiche principali di questa nuova PS5 è la sua riduzione significativa del 30% del volume, rendendola più compatta e adattabile agli spazi di gioco di tutti i tipi. Inoltre, grazie a un peso più leggero del 18-24%, la maneggevolezza e la portabilità sono notevolmente migliorate.

Questo nuovo modello offre versatilità anche in termini di personalizzazione. Coloro che scelgono la versione Digital Edition possono aggiungere in un secondo momento l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5, venduto separatamente al prezzo di 119.99€, ampliando ulteriormente le opzioni di intrattenimento.

Se sei un appassionato di gaming e vuoi godere delle prestazioni di ultima generazione in un design più compatto, la PlayStation 5 Slim è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista la tua console ora per vivere un’esperienza di gioco straordinaria durante le festività.

Il tutto al prezzo di 524€ su Amazon per questo modello con il drive Blu-ray. Il pacchetto include uno stand orizzontale, mentre uno stand verticale compatibile sarà venduto a 29.99€. Dal 2024, arriveranno nuove colorazioni, tra cui il nero opaco e la vibrante Deep Earth Collection.

