PlayStation 5 Standard Edition a 416€ su eBay: l'affare FURBISSIMO dell'anno

La PlayStation 5 è uno dei prodotti più ambiti nel mondo dei videogiochi. Questo perché la console offre un’esperienza di gioco incredibile, con grafica ad alta definizione, tempi di caricamento rapidi e una vasta gamma di videogame disponibili. Con essa, inoltre, puoi vivere avventure epiche, competere online con amici e immergerti in mondi virtuali straordinari.

Ecco perché questo autentico capolavoro di tecnologia è richiestissimo e oggi che è disponibile su eBay con uno sconto pazzesco sta letteralmente andando a ruba: puoi infatti accaparrartela al costo totale di 416 euro, con la spedizione gratuita. Questo grazie all’iniziativa legata al coupon SETTEMBRE2023: ti basta inserire questo codice al momento del pagamento per riscattarlo.

PlayStation 5 è su eBay al prezzo più basso di sempre

Con la sua ultima console, Sony garantisce agli utenti la possibilità di giocare alla massima risoluzione possibile a 60 Fps, oppure a 120 Fps per i titoli compatibili, con supporto per output a 120 Hz sui display 4K. PlayStation 5, tra l’altro, supporta l’output 8K per riprodurre i giochi su display con risoluzione 4320p, e funzioni avanzate come il ray tracing accelerato via hardware, tecnologia di rendering capace di offrire un’illuminazione realistica simulando il comportamento della luce, e il Machine Learning tramite DirectML.

Il risultato sono videogame dalla grafica sempre più sofisticata con livelli di dettaglio quasi fotorealistici, e intelligenze artificiali estremamente evolute in grado di migliorare l’esperienza di gioco degli utenti, alzando il livello di sfida. Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutte le specifiche tecniche di PlayStation 5 Edizione Standard. Numeri alla mano la console, dentro la cui scocca batte un cuore AMD, si avvicina molto a un computer da gioco di fascia alta, sia per quanto riguarda le componenti interne che le caratteristiche.

Sulla carta è una macchina potente ed equilibrata nelle prestazioni, corroborata da supporti come l’SSD, capace di garantire una velocità di trasferimento di 5.5 GB/s, che può arrivare a 8-9 GB/s con la compressione dei dati, e il chip sonoro Tempest 3D AudioTech. PlayStation 5 standard edition al costo totale di 416 euro è su eBay. Questo grazie al coupon SETTEMBRE2023: inserisci il codice al momento del pagamento per riscattarlo e il gioco è fatto.

