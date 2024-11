PlayStation Plus, annunciati i giochi di dicembre: la lista completa

Come ormai da tradizione, anche per il mese di dicembre in arrivo è stata annunciata la lista di tutti i giochi in arrivo sul PlayStation Plus. In occasione dei 30 anni di anniversario dalla nascita di PlayStation, Sony ha voluto fare le cose in grande e fare un vero regalo ai suoi milioni di utenti in tutto il mondo.

Basterà infatti avere un abbonamento al servizio multiplayer a pagamento per poter usufruire di un pacchetto di videogiochi che saranno scaricabili ed eseguibili senza dover spendere nemmeno un euro. Dunque un grosso vantaggio per tutti gli iscritti al PlayStation Plus, così da provare titoli Tripla A direttamente dalla propria console.

PlayStation Plus di dicembre: tutti i giochi in arrivo

Una lista ancor più variegata rispetto al solito e che include alcuni dei videogiochi più apprezzati di sempre. Il PlayStation Plus di dicembre promette di essere tra i più apprezzati di sempre, e lo fa presentandosi con It Takes Two. Disponibile sia nella versione per PS4 che per PS5, si tratta di un platform adventure con la modalità co-op per poter giocare insieme ad un amico e vivere una storia ricca di colpi di scena e sorprese.

Per i fan dei giochi di strategia c’è Aliens: Dark Descent. Ossia un titolo dove bisognerà impersonificare una squadra di esperti Marine Coloniali. L’obiettivo? Metter fine all’epidemia di Xemorfi sulla luna di Lethe. Servirà astuzia e skills di gioco per poter avanzare nella storia e arrivare al lieto fine sfruttando il PlayStation Plus.

Infine Temtem, un videogioco tutto basato su queste creature che abitano le isole volanti di Omninesia. Durante la storia, sarà possibile andare a caccia di nuove specie e di stringere amicizie che potranno rivelarsi utili per il proseguo della storyline. L’obiettivo finale? Sconfiggere il Clan Belsoto, che ha l’obiettivo di conquistare tutto l’arcipelago di isole fluttuanti. Se sei interessato a questo o agli altri due titoli del PlayStation Plus, li avrai a tua disposizione dal 2 dicembre al 6 gennaio 2025.