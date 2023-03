PlayStation VR2, la next generation della realtà virtuale in OFFERTA su Amazon

Non è passato molto da quando Sony ha avuto modo di svelare al mondo il suo PlayStation VR2, dispositivo che ha avuto modo di anticipare anni fa il debutto su PlayStation 5. Il nuovo visore per la realtà virtuale con 4K HDR con 110 gradi per campo di visione e mille altre caratteristiche, è un concentrato di tecnologia che oggi puoi finalmente acquistare su Amazon in sconto a 570€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

Il visore di Sony PlayStation VR2, in offerta

Il dispositivo si connette alla PlayStation 5 attraverso un cavo USB, e offre come accennato prima una qualità di immagine dai 90 ai 120 Hz in 4K HDR, con una risoluzione quattro volte superiore all’originale PlayStation VR, puntando poi a un nuovo sistema di feedback aptico del controller PlayStation VR2 Sense per immergere ulteriormente l’utente nei mondi virtuali dei videogame.

Fra le funzionalità più importanti, assieme a dei nuovi schermi, com’era facile prevedere, troviamo anche un piccolo sistema di areazione pensato per evitare l’appannamento delle lenti all’interno, problema che è stato riscontrato da molti utenti nel corso degli ultimi anni, vista la costante crescita del mercato VR. E il tracciamento oculare, che simula le risposte emotive del tuo avatar in gioco, dando un senso maggiore di realismo e di interazioni personali alle partite in cooperativa o alle chat di squadra.

Il casco ha inoltre dimensioni ridotte e una maggiore flessibilità e adattabilità per gli utenti, per un fattore di comodità ed ergonomia migliorate rispetto allo scorso device. Un vero e proprio gioiello di tecnologia che puoi avere oggi con 570€ grazie allo sconto di circa 30€ offerto al checkout alla cassa da Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.