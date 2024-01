Pokemon Set allenatore Scarlatto Violetto a un prezzo IRRIPETIBILE: restano pochi pezzi!

Straordinaria occasione per i fan dei Pokémon su eBay: confezione Scarlatto Violetto di KORAIDON o MIRAIDON versione italiana a soli 49,99 euro! Ma conviene affrettarsi, perché stanno andando a ruba!

Caratteristiche prodotto

Con il set Allenatore Fuoriclasse puoi iniziare a imbastire la tua raccolta di Scarlatto e Violetto alla grande grazie a un sacco di carte e utilissimi accessori. Potrai scegliere tra due versioni del set, una con protagonista Koraidon e l’altra con Miraidon.

Ciò che otterrai:

– Nove buste dell’espansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokémon

– Una carta promozionale olografica a figura intera di Koraidon o Miraidon

– 65 bustine protettive con Koraidon o Miraidon

– 45 carte Energia del GCC Pokémon

– Una guida giocatore per l’espansione Scarlatto e Violetto

– Sei dadi segnalini danno

– Un dado lancia-moneta valido per le gare

– Due segnalini delle condizioni speciali in plastica

– Un cofanetto da collezione con quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto

– Una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live

All’interno troverai nove buste dell’espansione insieme a una fantastica carta promozionale olografica a figura intera di Koraidon o Miraidon. E per mantenere le tue carte sempre come nuove, c’è anche un set di 65 bustine protettive dedicate al Pokémon leggendario che hai scelto. Carte Energia, dadi e segnalini delle condizioni speciali danno il tocco finale per scendere in campo con stile, per poi riporre il tutto nel robusto cofanetto da collezione.

