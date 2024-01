Porta il Sole in casa anche d'inverno con questa Lampada di Luce Naturale a META' PREZZO!

Beurer TL 30 è una Lampada di luce naturale del giorno compatta per scrivania o da viaggio, con regolazione variabile. Simula la luce del sole anche nei periodi dell’anno dove ce n’è di meno. Oggi grazie allo sconto del 43% la paghi solo 39,99!

Lampada Beurer TL 30: le caratteristiche

Luce naturale del giorno per il benessere nei mesi con poco sole; simula la luce naturale e può aiutare ad alleviare i sintomi di SAD. Intensità ca. 10.000 lux, distanza 10 cm, senza sfarfallio e senza raggi UV, lampada LED a risparmio energetico. Dimensioni compatte grazie alla tecnologia LED, ideale in viaggio o per la scrivania.

Regolazione variabile dell’inclinazione, illuminazione uniforme e facile controllo del dispositivo grazie all’unico tasto preposto. Dispositivo medico; superficie di illuminazione: ca. 12x20cm.

