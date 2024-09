Portafoglio da uomo in pelle con protezione RFID: oggi è tuo con una spesa minima

Ecco un’idea regalo perfetta per chi ricerca stile e praticitià allo stesso tempo! Si tratta del Portafoglio da uomo in pelle TEEHON, oggi disponibile su Amazon al prezzo minimo di soli 15 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito di questa occasione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Portafoglio Uomo in pelle TEEHON: massimo stile e praticità

Il Portafoglio da uomo in pelle TEEHON si contraddistingue per la sua massima praticità e versatilità, oltre ad essere un oggetto di grande stile.

È dotato di un ampio spazio con 13 slot per carte e 2 slot aggiuntivi per fogli sfusi. In più ha 2 finestre per foto e una finestra per il documento d’identità: in questo modo avrai sempre a portata di mano in un attimo la patente di guida o altri documenti. Questo modello include anche scomparti per banconote, un taschino con bottone per le monete e un compartimento con zip per una conservazione ordinata di banconote, ricevute e altre valute.

Un’altra caratteristica importante è la protezione RFID del suo slot per le carte che blocca efficacemente i segnali a 13,56 MHz dalle carte di credito, patenti di guida e documenti d’identità, proteggendo le tue informazioni sensibili in ogni luogo tu sia.

Oltre ad essere funzionale, il portafoglio è realizzato in morbidissima pelle in microfibra con cuciture lisce e resistenti e dettagli impeccabili.

