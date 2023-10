POS a canone zero, accredito istantaneo e commissioni ridotte con myPOS

myPOS Go Combo è, in questo momento, una delle proposte più interessanti e complete per tutti gli esercenti alla ricerca di un POS a canone zero che consente di accedere al servizio anche senza un contratto vincolante. Scegliendo la promozione in questione, infatti, è possibile ottenere il POS con lettore di carte autonomo, dock di ricarica e stampa con una spesa iniziale di 129 euro + IVA.

La proposta di myPOS ha canone zero, eliminando tutti i costi fissi per l’utilizzo, e non prevede commissioni extra per l’accredito istantaneo dell’importo delle transazioni sul proprio conto. Da notare, inoltre, che l’offerta prevede una commissione di 1,2% + 0,05 euro per transazione. Da notare che l’offerta include la Carta Busienss Mastercard e il conto aziendale myPOS gratis.

C’è anche il bonus fiscale del 30% sulle commissioni. Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito di myPOS.

POS a canone zero: la promozione giusta è di myPOS

Scegliendo myPOS Go Combo è possibile accedere a un servizio completo e privo di costi fissi. L’offerta prevede:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare transazioni con una commissione fissa di 1,2% + 5 centesimi

possibilità di accettare tutte le principali carte di pagamento

accredito istantaneo dell’importo delle transazioni

dell’importo delle transazioni accesso al conto aziendale myPOS e alla Carta Business Mastercard gratis

e alla terminale POS con lettore di carte autonomo, dock di ricarica e stampa con un costo di 129 euro + IVA

Con myPOS è, quindi, possibile accedere a un’offerta completa, ideale per tutti gli esercenti che vogliono eliminare il costo fisso del POS, beneficando contestualmente di una commissione tra le più basse del mercato e di vari servizi extra aggiuntivi (conto e carta business gratis oltre all’accredito istantaneo).

Richiedere l’attivazione della promozione, che ricordiamo non ha vincoli, è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale myPOS e scegliere il piano myPOS Go Combo per un’attivazione immediata del servizio richiesto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.