POS a canone zero e commissioni rimborsate sotto i 10€ per il 2023 con Axerve

POS Easy a commissioni di Axerve è la soluzione giusta per tutti gli esercenti alla ricerca di un POS senza costi fissi. La promozione in questione, infatti, ha canone zero, eliminando i costi fissi per il mantenimento del POS. In più, per tutti i nuovi clienti, Axerve rimborsa le commissioni per i pagamenti sotto i 10 euro fino alla fine del 2023.

A rendere ancora più vantaggiosa la promozione è la commissione applicata alle transazioni, pari ad appena l’1%, a prescindere dalla tipologia e dall’importo. Con Axerve, quindi, è possibile ridurre in modo netto il costo del POS, eliminando le spese fisse e abbattendo le commissioni.

La promozione include il terminale POS Android PAX A920 Pro che costa 100 euro + IVA una tantum. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

POS a canone zero con Axerve: i dettagli della promozione

Con POS Easy a commissioni di Axerve è possibile accedere a una promozione davvero vantaggiosa per un POS senza costi fissi. L’offerta di Axerve prevede:

canone zero

commissioni all’1%

rimborso delle commissioni per le transazioni sotto i 10 euro (fino a fine anno)

per le transazioni (fino a fine anno) POS Android PAX A920 Pro in vendita abbinata a 100 euro + IVA; il modello in questione include la connettività Wi-Fi + 4G con SIM già inclusa e prevede la possibilità di stampa dello scontrino

in vendita abbinata a 100 euro + IVA; il modello in questione include la connettività Wi-Fi + 4G con SIM già inclusa e prevede la possibilità di stampa dello scontrino accredito su qualsiasi conto corrente (non è necessario aprirne uno nuovo)

traffico incluso con la SIM 4G in dotazione

monitoraggio delle transazioni tramite la dashboard online

possibilità di accettare i pagamenti su tutti i principali circuiti internazionali e anche tramite wallet digitali

Per accedere alla promozione per un POS a canone zero di Axerve è possibile seguire una semplice procedura online, tramite il link qui di sotto. L’attivazione è rapida e consente di entrare subito in possesso di un POS conveniente, senza costi fissi e con commissioni ridotte al minimo possibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.