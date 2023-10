POS con commissioni inferiori all'1%: è possibile con Nexi

Nexi è sempre di più un punto di riferimento per gli esercenti alla ricerca di un POS davvero conveniente. Per ridurre al minimo le commissioni, senza rinunciare a un servizio davvero completo, c’è SmartPOS di Nexi. Il servizio prevede, infatti, commissioni dello 0,99% per le transazioni con carte europee e PagoBancomat.

La proposta di Nexi prevede un canone di 24 euro al mese per 24 mesi (poi 29 euro al mese) risultando la soluzione giusta per gli esercenti che accettano un numero elevato di transazioni e, quindi, hanno l’interesse a ridurre il più possibile le commissioni. Da notare, inoltre, che le commissioni sulle transazioni sotto i 10 euro sono azzerate fino a fine anno.

Per accedere alla promozione è possibile seguire una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale di Nexi.

SmartPOS di Nexi: la scelta conveniente con commissioni inferiori all’1%

Con la proposta di Nexi, accettare pagamenti via POS conviene davvero. SmartPOS, infatti, prevede commissioni dello 0,99% con tutte le carte europee e con il circuito PagoBancomat. In più, fino a fine anno, è prevista la possibilità di azzerare le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro e c’è anche il Bonus Fiscale che garantisce un risparmio del 30% sulle commissioni come credito d’imposta.

Con SmartPOS di Nexi è previsto un unico canone mensile, pari a 24 euro al mese per 24 mesi (poi 29 euro al mese). L’abbonamento include il POS con connettività WiFi + 4G (il traffico dati è incluso), stampa dello scontrino e possibilità di pagamenti a distanza tramite link.

Il POS ha un doppio display e prevede un costo di installazione di 79 euro una tantum. Tramite l’app Nexi Business (disponibile anche come web app) è poi possibile monitorare, nei dettagli, il funzionamento del POS e le varie transazioni. Per attivare l’offerta di Nexi è sufficiente seguire una semplice procedura online, tramite il link qui di sotto.

