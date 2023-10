POS senza canone? Guarda l'ultima offerta di SumUp

SumUp è una società di pagamenti mobili con sede a Londra che ha introdotto in Italia il rivoluzionario SumUp Air, il POS senza canone che consente di ricevere i pagamenti direttamente dall’app del proprio smartphone. Con l’offerta di oggi lo puoi acquistare a soli 47,58 euro e beneficiare di una commissione di soli 1,95% per transazione.

Puoi acquistare SumUp direttamente sul sito ufficiale, senza dunque passare dalla tua banca e bypassando la lunga trafila burocratica. In più non devi aprire nemmeno un nuovo conto, puoi infatti usare il tuo per ricevere da subito gli accrediti.

SumUp Air, il POS a canone zero e commissioni inferiori al 2% per transazione

Alla base del successo del lettore SumUp Air c’è la semplicità e la trasparenza dell’offerta: non hai vincoli contrattuali, nessun costo nascosto, né tantomeno costi fissi, ma solo una commissione per transazione pari all’1,95%.

Semplice è anche il suo utilizzo: ti basta inserire l’importo da pagare nell’app, collegare il lettore allo smartphone o al tablet via Bluetooth e il gioco è fatto. Puoi inoltre inviare una ricevuta ai tuoi clienti via SMS o email.

Altro punto di forza di SumUp è l’estesa compatibilità con i principali circuiti di pagamento: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Discover, Union Pay, Diners Club e JCB.

Approfitta ora dell’offerta di SumUp per il lettore Air, così da ottenere un POS moderno e semplice da usare, ma soprattutto a canone zero e con una commissione inferiore al 2%. La promozione è a tempo limitato, potrebbe terminare nel corso delle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.