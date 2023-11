POS senza costi fissi: la scelta migliore è SumUp

Ottenere un nuovo POS senza costi fissi diventa più semplice. In questo momento, infatti, la soluzione giusta è rappresentata dal lettore di carte SumUp 3G che non ha bisogno di essere abbinato allo smartphone per funzionare, grazie alla possibilità di utilizzare una connessione dati illimitati. Direttamente dalla base di ricarica, inoltre, è possibile stampare le ricevute cartacee dei pagamenti.

Scegliendo SumUp 3G non sono previsti costi fissi: il canone è zero e tutte le transazioni prevedono una commissione di 1,95%, senza alcun importo minimo o fisso per transazione. L’unica spesa da mettere in conto è quella per l’acquisto del POS, pari a 99 euro una tantum.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di SumUp.

SumUp 3G: tanti vantaggi per un POS senza costi fissi

Con SumUp 3G, quindi, è possibile accedere a un POS senza costi fissi, ideale soprattutto per chi utilizza poco il POS e, quindi, accetta un numero limitato di pagamenti con carta, avendo tutto l’interesse a ridurre, fino ad azzerare, i costi fissi.

La proposta di SumUp è particolarmente conveniente, non richiede l’abbinamento allo smartphone e consente la stampa dello scontrino tramite la base di ricarica. In ogni caso, è anche possibile inviare la ricevuta via email oppure via SMS.

Con SumUp 3G è possibile accettare pagamenti tramite tutte le principali carte, in modalità contactless e con la possibilità anche di pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay. La transazione prevede sempre una commissione di 1,95%, senza una parte fissa. La spesa iniziale per l’acquisto del POS, invece, è di 99 euro. Da notare, inoltre, che l’accredito degli incassi avviene in 2-3 giorni lavorativi.

