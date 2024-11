Power Bank 3-in-1 super potente in sottocosto: applica il coupon Amazon

Per avere sempre una fonte di energia a portata di mano, approfitta della promozione sul Power Bank UGREEN Nexode! Oggi è disponibile su Amazon a soli 64 euro grazie ad un coupon di sconto del 35% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank UGREEN Nexode: energia extra sempre con te

Il Power Bank UGREEN Nexode è una fonte di energia super versatile per non rimanere mai con i tuoi dispositivi scarichi.

Questa batteria esterna supporta la potenza totale fino a 130W mentre carica più dispositivi contemporaneamente. La porta USB C1 offre una potenza massima da 100W e quindi, ad esempio, bastano 30 minuti per caricare il Macbook Air 2024 al 51% e l’iPhone 16 dallo 0% al 50%.

Inoltre ha una capacità pazzesca da 20.000 mAh: questo vuol dire che è in grado di caricare completamente MacBook Air M2 15″ fino a 1,1 volte, iPhone 15 fino a 4,0 volte, Galaxy S24 Ultra fino a 3,0 volte.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie al sistema Ugreen Thermal Guard integrato che monitora le variazioni di temperatura in tempo reale, distribuendo in modo inteligente la corrente appropriata ai dispositivi, per una ricarica completa e la longevità della batteria.

La modalità di utilizzo risulta, tra l’altro, più semplice che mai grazie al display smart su cui monitorare a colpo d’occhio il livello della batteria, il tempo rimanente, la potenza in ingresso ed uscita, e così via.

Oggi il Power Bank UGREEN Nexode è disponibile su Amazon a soli 64 euro grazie ad un coupon di sconto del 35% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.