Power Bank 65W 20000mA: ci carichi tutto e la paghi col coupon MENO 35 PER CENTO!

Baseus Power Bank, per una serie di motivi. Il prezzo di listino crolla di brutto quindi: da 69,99 euro passa a 45,49 euro! Un taglio di prezzo di ben 24,49 euro. Baseus Power Bank, 65W 20000mA

Sempre carichi!

offre tanta carica e anche tanta versatilità di utilizzo, questo il suo vero punto di forza. Ma è anche un bell’oggetto, essendo realizzato in lega d’alluminio con processo di placcatura a colori. Anche l’occhio vuole la sua parte! E pesa anche poco, solo 440 grammi!

Nel dettaglio vediamo le caratteristiche di Baseus Power Bank con i suoi 65W 20000mA

Carica iPhone da 0% a 50% in 30 minuti, 3 volte più veloce di power bank normale.

Carica completamente il MacBook Pro 13″ in 2 ore, mentre per la ricarica completa bastano 2 ore con un adattatore 20V/3A e il cavo USB-C-C da 60W incluso

Protezione da sovracarico/scarico/tensione/temperatura

Display digitale che mostra la percentuale di energia residua e il tempo di ricarica.

Più in generale Baseus Power Bank fornisce 4,5 volte la ricarica per iPhone 12, 7 volte per iPhone 8, 5 volte per Galaxy S10, 1,8 volte per iPad Pro e 1,1 volte per MacBook Pro 13″. E’ davvero una power bank veloce, capiente e super versatile, possiamo utilizzarla anche per caricare Steam Deck Rog Ally!

Baseus Power Bank

