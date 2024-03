Power Bank Potente: approfitta SUBITO dello SCONTO su Amazon

Abbiamo necessariamente bisogno di una power bank se siamo sempre in giro o in viaggio, poiché la batteria dei nostri dispositivi non è inesauribile e ci sono delle volte in cui abbiamo bisogno di utilizzarli per qualsiasi urgenza. Oggi su Amazon potrai acquistare a un prezzo basissimo una straordinaria Power Bank potente: usufruendo dello sconto del 5%, potrai acquistare questo prodotto a soli 13,28€. Approfitta subito dell’offerta a tempo prima che scada: questo articolo è stato venduto più di 1000 volte solo il mese scorso!

Power Bank Potente: l’offerta è da sfruttare subito, non lasciartela sfuggire

Questa power bank portatile ha una straordinaria capacità di 10000 mAh, capace di accompagnarti per ben 3 giorni di viaggio consecutivi. Dispone di una straordinaria connettività, con due porte di uscita USB e 1 porta USB-C di ingresso e uscita, permette di ricaricare fino a tre iPhone insieme ad alta velocità. Inoltre, dispone anche di un ingresso Micro USB per un ulteriore possibilità di acharching. La power bank può essere ricaricata in sole 5 ore, con un adattatore da caricabatterie da 5 V 2,4 A.

Si presenta con un design piccolo e sottile e può essere facilmente portato in mano o messo in tasca. La sua superficie opaca ti consente di poterlo toccare senza che le impronte digitali rimangano sopra la scocca; pesa solo 220 g e ha uno spessore di 14 mm. Dispone di un indicatore a 4 LED che ti mostra in tempo reale con un solo sguardo qual è il livello residuo della batteria.

Acquista subito questo super prodotto su Amazon: solo per oggi la trovi col 5% di sconto, con un prezzo finale fissato a 13,28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.