Pre-ordina ora le cuffie wireless con microfono PULSE Elite al prezzo minimo garantito (129,99€)

In queste ore su Amazon puoi prenotare al prezzo minimo garantito le nuove cuffie wireless con microfono PULSE Elite per PlayStation 5. Il prezzo del pre-ordine è fissato a 129,99€, per effetto del 13% di sconto sul prezzo consigliato di 149,99€. Ecco il link alla pagina del pre-ordine.

La data di uscita delle cuffie per PS5 è fissata per il 21 febbraio del prossimo anno (2024). Grazie al pre-ordine su Amazon, non solo ottieni il prezzo minimo garantito di prenotazione, ma anche la certezza di ricevere l’articolo a casa tua il giorno dopo dell’uscita (22 febbraio 2024, ndr).

Cuffie wireless con microfono PULSE Elite al prezzo minimo garantito di prenotazione

All’interno della confezione troverai le cuffie wireless per PlayStation 5 con microfono PULSE Elite, un adattatore USB PlayStation Link, un gancio di ricarica per PULSE Elite, una base di montaggio e un cavo USB.

Con queste nuove cuffie, che montano driver magnetici planari, potrai goderti un audio ancora più realistico mentre giochi ai tuoi titoli preferiti. Un altro fiore all’occhiello è la connessione wireless PlayStation Link, senza interruzioni e rapidissima, che ti permetterà di ascoltare ogni dettaglio come mai prima d’ora.

Un’ulteriore caratteristica chiave è rappresentata dall’autonomia fino a 30 ore, un tempo più che sufficiente per restare al fianco dei tuoi amici/compagni di squadra durante le sessioni di gaming più lunghe.

Approfitta del prezzo minimo garantito di prenotazione di Amazon e pre-ordina ora le cuffie wireless con microfono PULSE Elite a soli 129,99€. Ti ricordiamo che le riceverai a casa il giorno dopo il loro debutto ufficiale sul mercato, fissato per il prossimo 21 febbraio.

