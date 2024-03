PREZZO da MERCATINO su eBay per Motorola moto g54 5G, appena 138€

eBay è pronto a sconvolgerti con una nuova offerta shock sul budget phone Android più chiacchierato del momento: Motorola moto g54 5G. Apprezzatissimo in lungo e in largo per via del suo design e della scheda tecnica niente male, il terminale Android di Motorola è in vendita a un prezzo molto conveniente.

Sfruttando lo sconto immediato del 36% e inserendo il codice coupon “PSPRMAR24” in fase di acquisto, il device della casa alata è in caduta libera ad appena 138€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

L’eccellente Motorola moto g54 5G è in caduta libera su eBay a 138 euro

Nonostante costi davvero poco Motorola moto g54 5G sorprende fin da subito con il suo pannello da 6.5 pollici, perfetto per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione e senza mai cali di frame. Sotto il cofano il processore octa-core ha a disposizione 8/256GB di memoria espandibile per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria a ricarica rapida da 5000 mAh sorprende per la lunga autonomia.

Impermeabile agli schizzi e alla polvere, inoltre, sul versante posteriore è integrato un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Acquista subito su eBay il telefono di Motorola oggi che hai la possibilità di pagarlo davvero una sciocchezza, tutto merito dello sconto immediato del 36% e dell’ulteriore calo garantito invece dal codice coupon “PSPRMAR24”; se fai in fretta, inoltre, la spedizione rapida e gratuita in 48 ore è inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.