Prezzo FUORI SCALA su eBay per Redmi Note 13 Pro 5G: coupon ESCLUSIVO

eBay è ancora una volta al tuo fianco nell’arduo compito di scegliere un mediogamma di qualità d’acquistare, e quest’oggi è pronto a sorprenderti con una offerta shock sul popolarissimo Redmi Note 13 Pro 5G.

Bello, potente e con un design dal forte sapore premium, lo smartphone Android del colosso cinese è in caduta libera ad appena 224€ grazie al codice coupon “PIT10PERTE2024”.

Redmi Note 13 Pro 5G è in caduta libera su eBay ad appena 224€: occasione d’oro

Redmi Note 13 Pro 5G ti sorprende fin da subito con il suo eccellente pannello Super QPD da 6.67 pollici a 120Hz, una vera gioia per gli occhi durante la visione di video ad altissima risoluzione. Il potentissimo processore octa-core MediaTek sfrutta a dovere 8GB di RAM velocissima per aprire tutte le app che vuoi in un istante, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna senza fatica per ore e ore.

Ma non finisce qui: Redmi Note 13 Pro 5G è anche un camera phone di altissimo livello, merito della fotocamera principale da ben 200MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Non devi fare altro che sfruttare il codice coupon “PIT10PERTE2024” e il mediogamma di Redmi crolla ad appena 224€, ovviamente con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo. Ricorda, infine, che se lo acquisti tramite PayPal hai anche la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.