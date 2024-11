Prezzo minimo storico per l'ASUS Vivobook 15: occasione unica su Amazon

Sei alla ricerca di un pc performante e super efficiente sia in ufficio che a casa? Allora approfitta subito della promozione bomba sull’ASUS Vivobook 15, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 599 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

ASUS Vivobook 15: tutte le caratteristiche tecniche per pc

L’ASUS Vivobook 15 è un pc portatile dalle specifiche tecniche davvero incredibili che ti permetterà di sfruttarli al meglio sia a lavoro che a casa per il divertimento quotidiano.

Innanzitutto è dotato di un display NanoEdge che garantisce una vasta area dello schermo per un’esperienza visiva davvero immersiva per qualsiasi tuo contenuto multimediale. In più, il suo pannello FHD ad ampia visuale è dotato di un rivestimento antiriflesso per ridurre le distrazioni indesiderate dovute a bagliori e riflessi irritanti: in questo modo è possibile evitare l’affaticamento degli occhi e lavorare nel massimo comfort per ore e ore.

A renderlo davvero efficiente ci pensa il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U e la scheda grafica Intel Iris Xe: tutte le operazioni risulteranno ottimizzate e più fluide che mai, sia che si tratti di progetti professionali che di videogiochi impegnativi.

Dal punto di vista tecnico, la cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, mentre la retroilluminazione della tastiera ti permette di lavorare anche in ambienti bui.

