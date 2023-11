Prezzo SCOTTANTE su Amazon per realme Pad: il tablet a 169€ (-42%)

L’offerta Amazon di oggi che non dovresti assolutamente farti scappare ha come protagonista l’apprezzatissimo e popolarissimo tablet Android economico realme Pad, uno di quei dispositivi di cui non riesci più a fare a meno. Complice uno sconto impressionante del 42%, infatti, il device Android a marchio realme può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 169€.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per innamorarsi subito del tablet del colosso cinese. Nonostante il prezzo super conveniente, infatti, realme Pad sfoggia un eccellente telaio unibody in alluminio che gli conferisce un look & feel premium.

Solo su Amazon puoi acquistare il tablet economico realme Pad ad appena 169€

Il device monta un buon pannello da 10.4 pollici a risoluzione 2K ideale per guardare video ad alta risoluzione, leggere, navigare in rete e molto altro ancora. Il tutto è gestito da un buon processore octa core e da una mega batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, ma c’è anche posto il sistema audio Dolby Atmos con ben quattro speaker stereo per un sound potente e avvolgente.

Solo su Amazon hai a portata di mano un’offerta davvero imperdibile per acquistare il tablet economico a marchio realme; mettilo subito nel carrello e sfrutta la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.