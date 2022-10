Prime Video, 5 film horror da vedere ad Halloween 2022

Halloween si avvicina, e tante persone sono alla ricerca di film horror da vedere su Prime Video o sulle altre piattaforme di streaming. Le pellicole disponibili nel catalogo del servizio Amazon sono davvero parecchie, ma quali vale la pena vedere?

Abbiamo quindi fatto una cernita, raccogliendo 5 film horror su Prime Video da vedere ad Halloween 2022. Che siate in compagnia di amici, della vostra dolce metà, o da soli in cerca di spaventi!

Halloween: 5 film horror da guardare su Prime Video

Da cult movie a pellicole più recenti che meritano senz’altro una chance, ecco cosa vedere sulla piattaforma Amazon il 31 ottobre.

The Witch

Probabilmente uno dei migliori film dell’orrore degli ultimi anni. Appartenente al cosiddetto folk horror, include appunto elementi folkloristici attraverso cui evocare paure primordiali, strutturandosi in particolare attorno a temi come la potenza della natura, la fede religiosa e la lotta eterna tra forze del bene e del male. Con protagonista Anya Taylor-Joy, nota soprattutto per il suo ruolo ne La regina degli scacchi, il film racconta la storia di una famiglia allontanata dalla comunità in cui vive per via dell’estremo bigottismo religioso. Si sposta così ai margini di un bosco isolato, conducendo una vita umile e optando per l’autosostentamento. Un giorno, però, il figlio più piccolo scompare misteriosamente e strani fatti iniziano ad accadere, portando la famiglia a convincersi che la primogenita, Thomasin, sia in realtà una strega.

Oculus

Una forza maligna risiede in un antico specchio. La famiglia Russell viene colpita da una terribile tragedia e Kaylie, sorella di Tim, è fortemente convinta che a uccidere i loro genitori sia stata proprio l’entità malevola. Scopre infatti che nel corso dei secoli i diversi proprietari dell’oggetto sono stati tutti vittime di morti violente simili a quella dei suoi genitori. La pellicola presenta spaventi e momenti di suspense alla maniera di Insidious o Sinister, ed è diretta nientemeno che da Mike Flanagan (che di recente ha realizzato The Midnight Club, tra le serie Netflix di ottobre 2022).

You’re Next

Appartenente al sottogenere “home invasion”, il film racconta di una coppia di mezza età che sceglie di trascorrere l’anniversario di matrimonio nella propria villa di campagna, in compagnia dei tre figli maschi e la figlia femmina (tutti con i rispettivi partner). Un battibecco tra fratelli si trasforma in lite catalizzando l’attenzione di tutti, fin quando una freccia scagliata dall’esterno non uccide uno dei commensali. La famiglia diventa quindi oggetto di un’inspiegabile massacro da parte di persone con il volto coperto da maschere raffiguranti animali.

Quella casa nel bosco

Questo film si può definire un meta-horror. Sì, perché sotto la sua superficie di film dell’orrore carico di cliché si cela una sagace satira sul mondo delle produzioni americane, che non risparmia frecciatine anche agli spettatori. La premessa è la più classica delle situazioni per un film dell’orrore statunitense: cinque ragazzi partono per un weekend nei boschi e si ritrovano isolati, senza possibilità di comunicazione con il resto del mondo. La produzione vanta tutti gli ingredienti più classici del genere: belle ragazze poco vestite, dosi moderate di splatter, dinamiche di gruppo banali e stereotipate e qualche goccia di humor, spesso nero e demenziale.

Scappa – Get Out

L’esordio dietro la macchina da presa di Jordan Peele è segnato da un horror eccezionale, che si propone come una critica sul moderno liberalismo negli Stati Uniti d’America. Dopo una fugace conoscenza, il giovane nero Chris si fidanza con una ragazza bianca. Lei decide di fargli conoscere la sua famiglia e, sebbene l’accoglienza in casa sia molto calorosa, lo strano comportamento dei domestici, entrambi di colore, sono loschi. Una sera accade qualcosa di insolito: Chris viene ipnotizzato e il giorno seguente nulla è più come prima.

