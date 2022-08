Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 1 e il 7 agosto 2022

Prime Video ha preparato diverse sorprese per i suoi abbonati nel nuovo mese. Già tra il 1 e il 7 agosto 2022, quindi, non rinuncia a sfoggiarne qualcuna.

Debutta infatti sulla piattaforma House of Gucci, film di Ridley Scott che vanta un cast stellare: tra i nomi spiccano quelli di Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. La pellicola segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l’azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo, il film si sofferma sulla tragedia avvenuta il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l’omicidio di Maurizio Gucci architettato dall’ex moglie, Patrizia.

Gli appassionati di cinema potranno poi dare un’occhiata a Tredici vite, atteso film drammatico diretto da Ron Howard. Una storia vera, raccontata attraverso la recitazione di Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton e Tom Bateman, che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo nel 2018: una squadra di calcio giovanile, infatti, rimane intrappolata per 18 giorni nelle grotte thailandesi di Tham Luang, ma un team di sommozzatori, di fronte a difficoltà insormontabili, tenta di andare a soccorrerla.

Gli appassionati di calcio, soprattutto di quello inglese, potranno invece dare una possibilità a All or Nothing: Arsenal, docuserie che racconta la storia e le vicissitudini del famoso club inglese nella stagione 2021/22. Lo show porterà il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per una delle squadre più importanti del mondo. Vedremo l’Arsenal concentrare tutti i suoi sforzi nelle sfide per raggiungere il successo nazionale e ritornare alla massima competizione europea.

Prime Video: tutte le novità tra il 1 e il 7 agosto 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

All or Nothing: Arsenal (stagione 1) – 4 agosto

Serie TV non originali

A.P. Bio (stagioni 1-2) – 1 agosto

New Amsterdam (stagione 2) – 1 agosto

Film originali

Tredici vite – 5 agosto

Film non originali

House of Gucci – 1 agosto

Queen Bees – 1 agosto

The Circle – 1 agosto

Sing – 1 agosto

La banda di Chicago – 4 agosto

The Endless – 5 agosto

Non c’è più religione – 7 agosto

