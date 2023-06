Prime Video, film e serie TV tra il 12 e il 18 giugno 2023

La settimana centrale di giugno 2023 non prevede grandi uscite per Prime Video, ma alcune piccole non originali vanno comunque a impreziosire il catalogo della piattaforma streaming.

Anzitutto viene aggiunto It, celebre film horror tratto dal noto romanzo di Stephen King. La trama ruota intorno a un gruppo di amici di una piccola cittadina americana che si trovano a fronteggiare un’entità malvagia, la quale assume spesso le sembianze di un pagliaccio per adescare i bambini e divorarli con più facilità. Un’opera imperdibile per gli amanti del genere.

Tra le altre pellicole di questa settimana spicca poi Ready Player One, blockbuster di fantascienza diretto da Steven Spielberg. Ambientato in un futuro post apocalittico, racconta di un mondo sul collasso in cui le persone si rifugiano in una realtà virtuale nota come OASIS. Alla morte del creatore di questo universo alternativo, la sua eredità cospicua diventa il premio di una caccia al tesoro all’interno del gioco, ma soltanto un giocatore potrà portarsi a casa il bottino.

Spazio poi a The Grand Tour: Eurocrash, dove Jeremy, Richard e James partono per l’Europa centrale per un viaggio che nessuno ha mai pensato di fare, con auto che nessuno si sognerebbe mai di usare. Ogni paese che vogliono visitare è una zona critica o ne sono stati banditi all’ingresso. Quindi si dirigono verso l’Europa centrale, cimentandosi in un epico viaggio di 1400 miglia.

Prime Video: tutte le novità tra il 12 e il 18 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film non originali

Grazie ragazzi – 12 giugno

La paranza dei bambini – 13 giugno

It – 15 giugno

Ready Player One – 15 giugno

Il primo giorno della mia vita – 15 giugno

Documentari e Reality

The Grand Tour: Eurocrash – 16 giugno

