Prime Video, film e serie TV tra il 13 e il 19 giugno 2022

Settimana piuttosto interessante quella Prime Video di metà mese. Tra il 13 e il 19 giugno 2022, infatti, la piattaforma streaming di Amazon lancia alcuni contenuti che potrebbero accontentare gli abbonati al suo servizio premium.

Gli appassionati di cinema dovrebbero dare una possibilità a The Contractor, thriller d’azione in cui Chris Pine veste i panni di James Harper, Sergente delle Forze Speciali che entra nel mirino di una pericolosa cospirazione. L’uomo dovrà cercare di sopravvivere per tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito.

Da tenere in considerazione è poi la serie L’estate nei tuoi occhi, un racconto di formazione sull’amore adolescenziale che si incentra su un triangolo amoroso venutosi a creare tra una ragazza e due fratelli. La storia, a ogni modo, si sofferma anche sul rapporto in continua evoluzione tra genitori e figli, nonché sul potere duraturo delle amicizie, soprattutto femminili. Uno show che ha tutto il sapore dell’estate.

Chiunque invece fosse alla ricerca di un bel film italiano, infine, questa settimana potrebbe dare una chance a La paranza dei bambini, pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. È il racconto di un gruppo di bambini che impara a conoscere la vita tra le strade della periferia di Napoli, dove il confronto con la malavita li chiama a imbracciare le armi e a farsi rispettare nel solo modo che conoscono.

Prime Video: tutte le novità tra il 13 e il 10 giugno 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

L’estate nei tuoi occhi (stagione 1) – 17 giugno

Serie TV non originali

World Of Winx (stagione 1, episodi 14-26) -| 17 giugno

Film originali

The Contractor – 15 giugno

Film non originali

La paranza dei bambini -13 giugno

The Last Survivors – 14 giugno

Incoming – 15 giugno

Breach – Incubo nello spazio – 15 giugno

Arlington Road – L’inganno – 18 giugno

