Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 13 e il 19 novembre 2023

Poca carne al fuoco su Prime Video nella settimana che va dal 13 al 19 novembre 2023.

Viene aggiunto al catalogo Twin Love: questo nuovo reality dating show è un esperimento sociale che esplora la vita sentimentale di alcuni gemelli. Dieci coppie di fratelli assolutamente identici verranno divise e collocate in due case, dove inizieranno una ricerca dell’amore unica e avvincente. La serie scoprirà se le loro somiglianze intrinseche si estendono ai loro desideri romantici. Quando saranno separati dai loro fratelli e sorelle gemelli, verranno attratti da partner identici o le loro scelte saranno radicalmente diverse?

Sempre questa settimana potrebbe risultare interessante Saltburn, film particolarmente profondo in cui il protagonista, Oliver, iscritto ad Oxford ma con grandi difficoltà ad ambientarsi, si ritrova a Saltburn, ospite dell’aristocratico Felix Catton, nel corso di un’estate che sarà indimenticabile.

E ancora, sempre in questi giorni debutta Il migliore dei mondi, pellicola di Maccio Capatonda in cui il protagonista si ritrova in un 2023 alternativo dove la tecnologia non ha raggiunto lo sviluppo attuale, rimanendo congelata agli anni ’90. Un film che potrebbe far riflettere sull’importanza della tecnologia, ma anche su quanto ormai ne siamo dipendenti.

Prime Video: tutte le novità tra il 13 e il 19 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Il migliore dei mondi – 17 novembre

Saltburn – 17 novembre

Documentari e reality show

Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story – 17 novembre

Twin Love (stagione 1) – 17 novembre

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV su Prime Video a novembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.