Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 settembre 2023

Settimana discreta per Prime Video quella compresa tra il 18 e il 24 settembre 2023, che punta su un paio di film originali e sulla serie spin-off di John Wick.

Quest’ultima, intitolata The Continental, esplora in tre parti le origini dell’iconico hotel punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo. The Continental, è raccontato dal punto di vista del direttore dell’hotel, e segue le vicende di un giovane Winston Scott immerso nella malavita di una New York degli anni ’70.

Tra i film in uscita questa settimana spicca Cassandro, che racconta la storia vera di Saúl Armendáriz, wrestler amatoriale gay di El Paso divenuto famoso a livello internazionale per aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita.

Infine, spazio a King of Killers, action movie mozzafiato con i migliori interpreti del genere, tra cui spicca Frank Grillo.

Prime Video: tutte le novità tra il 18 e il 24 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Continental: dal mondo di John Wick (stagione 1) – 22 settembre

Film originali

Cassandro – 22 settembre

King of Killers – 23 settembre

Film non originali

L’ultima notte di Amore – 18 settembre

Hypnotic – 20 settembre

Denti da squalo – 21 settembre

Blade Runner 2049 – 21 settembre

