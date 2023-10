Prime Video, film e serie TV tra il 2 e l’8 ottobre 2023

Ottobre 2023 comincia con un paio di film originali su Prime Video, i quali potrebbero entrambi essere apprezzati e molto visti dagli abbonati.

Il primo è After 5, che riprenderà a raccontare la tormentata e passionale storia d’amore tra Tessa Young e Hardin Scott dopo il finale aperto del quarto capitolo. Si ripartirà dunque dalla rottura tra i due amanti, dopo che lei aveva scoperto che lui aveva scritto un libro sulla loro relazione, intitolato After, senza il suo consenso. Io il nuovo film, quindi, dovrebbe mostrare come Tessa e Hardin proveranno a ricostruire le loro vite dopo essersi lasciati, così come si renderanno conto di non essere in grado di rinunciare al loro amore.

Nella settimana che va dal 2 all’8 ottobre 2023, poi, esce Totally Killer. Kiernan Shipka, che molti conoscono per la sua interpretazione di Sabrina nel recente reboot Netflix, veste i panni di una giovane che cerca di sconfiggere l’assassino chiamato Sweet Sixteen Killer, tornato in azione dopo 30 anni. Mentre cerca di fuggire, la giovane viaggia nel tempo e si ritrova nel 1987, anno in cui sono avvenuti i tre omicidi originali e dove incontra sua madre in versione teenager. Come è possibile vedere nel trailer qui sotto, quindi, la giovane cercherà di fermare alcuni crimini nel tentativo di mettere la parola fine al mattatoio del serial killer. Il contenuto perfetto da vedere in questo periodo che precede Halloween, dove i film horror o un po’ creepy creano la giusta atmosfera.

Prime Video: tutte le novità tra il 2 e l’8 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

After 5 – 2 ottobre

Totally Killer – 2 ottobre

Troppo cattivi – 2 ottobre

57 Seconds – 4 ottobre

Redeeming Love – 6 ottobre

