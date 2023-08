Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 21 e il 27 agosto 2023

Settimana molto povera per Prime Video, che introduce un solo contenuto originale all’interno del suo catalogo. In ogni caso il mese di agosto 2023 è stato estremamente positivo per la piattaforma Amazon.

In questi giorni esordisce Operazione Kandahar, in cui Tom Harris (interpretato da un Gerard Butler in grande spolvero), è un agente della CIA sotto copertura bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia. Si tratta del secondo film americano girato interamente in Arabia Saudita. Anche se nel film ci sono riprese che mostrano l’aeroporto di Dubai e l’aeroporto del Regno Unito, tutte le scene sono state girate all’aeroporto di Jeddah, in Arabia Saudita.

Questo nuovo action thriller originale di Prime video è stato diretto da Ric Roman Waugh, e vede protagonista, al fianco di Butler, l’attore indiano Ali Fazal.

Prime Video: tutte le novità tra il 21 e il 27 agosto 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Operazione Kandahar – 24 agosto

