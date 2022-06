Prime Video, film e serie TV tra il 27 giugno e il 3 luglio 2022

Prime Video non spinge l’acceleratore più di tanto nella settimana compresa tra il 27 giugno e il 3 luglio 2022. Non mancheranno comunque alcuni contenuti in grado di deliziare gli abbonati al servizio premium di Amazon.

Anzitutto, saranno disponibili sulla piattaforma i due film d’animazione de La Famiglia Addams, che porteranno sul piccolo schermo tanta allegria ma anche un’atmosfera un po’ cupa e tetra. Nel secondo capitolo, Gomez, Morticia e il resto del gruppo Addams si imbarcano in un avventuroso viaggio su un’orribile e gigantesca roulotte, con l’obiettivo in mente di diventare una famiglia più unita.

Gli appassionati di animazione made in Japan potrebbero invece dare un’occhiata a Shin Getter Robot contro Neo Getter Robot, serie di 4 OAV mecha basati sui personaggi della serie di Getter Robot di Go Nagai e Ken Ishikawa. La storia si svolge non tenendo conto del Last Day e dovrebbe collocarsi subito dopo il Getter G. Goul, che era a capo dell’impero dei rettili, ritorna ‘mechanizzato’ grazie a una misteriosa tecnologia aliena.

Infine, i sottoscritti al servizio di Amazon potranno contare su Terminal List, serie TV in cui Chris Pratt veste i panni del Navy Seal James Reece, alla cui squadra viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Nonostante i ricordi confusi dell’evento e i dubbi sulle sue responsabilità, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo la sua vita e quella delle persone che ama.

Prime Video: tutte le novità tra il 27 giugno e il 3 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Terminal List (stagione 1) – 1 luglio

Serie TV non originali

Shin Getter Robot contro Neo Getter Robot – 30 giugno

Film non originali

La Famiglia Addams – 28 giugno

La Famiglia Addams 2 – 28 giugno

