Prime Video, film e serie TV tra il 29 maggio e il 4 giugno 2023

La settimana a cavallo di maggio e giugno 2023 è abbastanza interessante per Prime Video, che introduce nel suo catalogo un paio di contenuti tutto sommato discreti.

Il più interessante è Medellín, film action originale che vede nel cast la presenza dell’ex pugile Mike Tyson. La trama ruota intorno a un tale di nome Reda, che, per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di narcotrafficanti, mette a punto un piano semplice ma completamente folle: forma una squadra per cimentarsi in una rischiosa incursione in Colombia. Le cose prenderanno una svolta inaspettata quando Reda deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello in ostaggio. Ci si aspetta dunque una buona dose di sparatorie e sequenze d’azione che lasceranno gli spettatori con il fiato sospeso, per la gioia di tutti gli amanti del genere.

Lo stesso giorno di Medellín debutta anche la seconda stagione di With Love, che continuerà a seguire vicende dei fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita. With Love articola il proprio racconto nell’arco di cinque episodi, ciascuno dei quali si colloca durante una diversa festività dell’anno. L’impianto narrativo offre la possibilità di vivere un altro anno in compagnia di Lily, Jorge e la famiglia Diaz nel corso dei dodici mesi che seguono la prima stagione, tra gli alti e i bassi della vita. I più romantici saranno dunque accontentati con questo contenuto!

Prime Video: tutte le novità tra il 29 maggio e il 4 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming del colosso di Jeff Bezos.

Serie TV originali

With Love (stagione 2) – 2 giugno

Film originali

Medellín – 2 giugno

