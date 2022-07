Prime Video, film e serie TV tra il 4 e il 10 luglio 2022

Prime Video introduce nel catalogo qualche nuovo contenuto interessante tra il 4 e il 10 luglio 2022. Soprattutto per quanto riguarda il lato seriale.

Debutta infatti sulla piattaforma la serie TV Senza confini, ovvero la storia del giro intorno al mondo di Magellano ed Elcano. L’epopea è raccontata in sei episodi di 40 minuti ed è stata girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana. Nel cast Álvaro Morte, da molti conosciuto per aver vestito i panni del Professore ne La casa di carta.

Altro contenuto interessante, soprattutto per gli appassionati di sport, potrebbe essere il documentario Warriors On The Field, che celebra gli Aborigeni australiani e il loro legame di lunga data con il football australiano. Un ritratto potente sulla forza che i giocatori indigeni ricavano dalla propria cultura, dal legame con il gioco e da come li aiuta a combattere il razzismo in Australia.

Made In Abyss 2, poi, potrebbe accontentare una buona fetta di fan di animazione giapponese. I nuovi episodi verranno distribuiti con cadenza settimanale e riprenderanno la storia da dove si era interrotta nella stagione precedente. Per chi non lo sapesse, Made In Abyss segue le vicende di una bambina che decide di partire per un pericoloso viaggio nelle profondità dell’Abisso, una grandissima voragine inesplorata che pullula di preziose reliquie e creature affascinanti ma pericolose.

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Senza confini (stagione 1) – 7 luglio

Serie TV non originali

Made In Abyss (stagione 2) – 8 luglio

Film non originali

Corro Da Te – 8 luglio

Documentari

Warriors On The Field – 8 luglio

