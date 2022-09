Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 5 e l'11 settembre 2022

Dopo un inizio mese con il suo contenuto più atteso dell’anno, Gli Anelli del Potere, Prime Video cerca di offrire qualche contenuto di contorno nella settimana tra il 5 e l’11 settembre.

In questi giorni debutta infatti il documentario Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita, dedicato al celebre club sportivo spagnolo. Diviso in quattro episodi, offrirà un approfondimento sugli alti e bassi della passata stagione attraverso immagini e interviste inedite. La nuova stagione della docuserie esamina come la squadra abbia affrontato il campionato. Con il contributo di personalità tra cui Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa e Virginia Torrecilla, lo show mostrerà come la filosofia dell’Atletico abbia aiutato ciascuno di loro a migliorare giorno per giorno.

Tra i contenuti non originali spicca la pellicola Cyrano, con Peter Dinklage (noto ai più per aver vestito i panni di Tyrion ne Il trono di spade) nei panni del protagonista. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Erica Schmidt, a sua volta tratto dalla celebre commedia Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand.

E ancora, questa settimana è il turno di Confini e dipendenze, che porta sullo schermo tre diverse storie intrecciate tra loro sullo sfondo dell’epidemia da oppioidi. Per essere più precisi, i personaggi sono un trafficante di droga che organizza un’operazione di contrabbando di Fentanyl con diversi cartelli di narcotrafficanti; un architetto che si sta riprendendo dalla dipendenza dall’ossicodone; e un professore universitario che combatte contro rivelazioni inaspettate sull’azienda per cui lavora, la quale mette sul mercato un nuovo antidolorifico “che non crea dipendenza”.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 5 e l’11 settembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita (stagione 1) – 8 settembre

Film non originali

Cyrano – 8 settembre

Confini e dipendenze – 10 settembre

Baciami piccina – 10 settembre

L’amico del cuore – 10 settembre

Amore a prima vista – 10 settembre

L’ultimo spettacolo di Pelè – 10 settembre

The Signal – 10 settembre

Tonno Spiaggiato – 10 settembre

