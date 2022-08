Prime Video, film e serie TV in uscita tra l'8 e il 14 agosto 2022

Dopo la scorsa settimana, piuttosto ricca di novità interessanti, Prime Video non introduce contenuti particolarmente allettanti tra l’8 e il 14 agosto 2022.

In questi giorni debutta sulla piattaforma A League Of Their Own, che racconta in otto episodi la storia di un’intera generazione di donne che sognano di giocare a baseball a livello professionistico. Lo show non rinuncia inoltre a toccare tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità, seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo e nelle loro vite private.

Cosa succede quando quattro persone single permettono di essere avvicinate a potenziali partner romantici attraverso le loro carte astrologiche? È possibile scoprirlo su Cosmic Love, un nuovo reality di dieci episodi che farà compagnia agli abbonati Prime da questa settimana.

Per quanto riguarda il lato cinema, invece, tra l’8 e il 14 agosto 2022 farà il suo esordio sulla piattaforma Censor, un horror psicologico che racconta la storia di Enid Baines, il cui lavoro è quello di visionare pellicole di serie B per valutarne l’idoneità o meno per un pubblico impressionabile. Un giorno, guardando casualmente un cruento slasher intitolato Don’t Go in the Church, inizia a convincersi che l’attrice protagonista sia nientemeno che sua sorella Nina, scomparsa anni addietro in circostanze alquanto strane e di cui si sta ormai per firmare il certificato di morte presunta.

Prime Video: tutte le novità tra l’8 e il 14 agosto 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming di Amazon.

Serie TV originali

Comedy Special: Maurizio Lastrico (stagione 1) – 8 agosto

A League of Their Own (stagione 1) – 12 agosto

Cosmic Love (stagione 1) 12 agosto

Film non originali

Censor – 8 agosto

