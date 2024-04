Prince of Persia PS5 in sconto ESAGERATO, prezzo MAI VISTO prima (-28%)

Con l’ultima promozione appena lanciata, eBay ha deciso di non guardare in faccia a nessuno e di rendere disponibile uno degli sconti più convenienti di sempre. Se sei interessato a giocare all’ultimo capitolo di Prince of Persia The Lost Crown per PS5 e ancora non lo hai acquistato, è giunto il momento di metter mano al portafogli. Solo oggi lo paghi 50 euro, con lo sconto del 28% sul prezzo di listino. Ti immergerai in un’ambientazione fantasy mitologica senza precedenti, ispirata all’antica Persia. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello, vivrai un’esperienza che ti farà innamorare.

Prince of Persia: la saga più amata torna in un capitolo avvincente

Lanciato sul mercato lo scorso 18 gennaio 2024, Prince of Persia The Lost Crown è il reebot della serie principale che è stato sviluppato da Ubisoft. Con una grafica in 2.5D a scorrimento laterale, avrai modo di vivere i panni del protagonista Sargon. Per saltare, scivolare e muoverti in aria col fine di esplorare il mondo di gioco e superare tutti i livelli. Il sistema di combattimento si basa sull’utilizzo di due spade. Col giusto tempismo, potrai caricare la barra di Atra e accedere al potere magico.

Nel corso del gameplay avrai poi modo di equipaggiare i poteri del tempo si Simurgh, che potranno essere messi in campo sia in combattimento che nelle sessioni di platforming. Non mancano elementi Metroidvania, con il mondo di gioco che è ricco di scorciatoie, stanze segrete ed enigmi tutti da risolvere per poter proseguire con la trama e scoprire cosa succederà nel finale. Con recensioni più che favorevoli e un ottimo numero di copie vendute, questo titolo è uno dei migliori usciti quest’anno.

Compralo subito con lo sconto di eBay, sarà un’avventura mozzafiato pronto a farti rivivere i fasti del passato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.