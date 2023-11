La Princess delle friggitrici ad aria ora la paghi solo 98 euro!

Princess di nome e di fatti! Questa friggitrice ad aria, che funge anche da forno ed essiccatore, con capacità fino a 10 Litri e una potenza di 1500W, puoi pagarla solo 98 euro! In che modo? Sia grazie allo sconto del 39% sia grazie al coupon del 15% valido fino al 19 novembre! Pensa che il prezzo di partenza è di ben 190 euro! Quindi, se la prendi ora paghi meno della metà. Ma conviene affrettarti: in tanti che vogliono cucinare sano e con tanta fantasia si stanno piombando su questo annuncio!

Princess friggitrice ad aria 182065: le caratteristiche tecniche

Il forno Princess 182065 è il frutto della combinazione tra friggitrice ad aria e mini forno, che ti consente di grigliare, cuocere, friggere, arrostire e persino essiccare. Grazie al cestello in rete rotante potrai preparare le patatine fritte più croccanti di sempre e senza dover scuotere il cestello ogni 5 minuti. L’aria calda che circola nel forno Princess Aerofryer rende superfluo l’uso dell’olio nella preparazione di patatine fritte, carne, pesce e verdure. Potrai cucinare in modo più sano, senza rinunciare a tutti i cibi che tu e la tua famiglia amate di più. Anche spuntini, torte o pane escono croccanti e deliziosi.

Il forno Aerofryer può anche essere usato come essiccatore per frutta e verdura. Il modo migliore per preparare spuntini sani come la buccia della frutta o chips di verdure per te o per i tuoi bambini. Combina la circolazione dell’aria calda con una temperatura di cottura perfetta; usa l’Aerofryer per friggere, cuocere, grigliare e arrostire. La tecnologia di convezione dell’aria ad alta velocità ti permette di ottenere risultati croccanti e perfetti senza usare olio. Oltre alle dieci impostazioni preprogrammate è inoltre possibile regolare la temperatura manualmente tra 40 °C e 200 °C per un risultato sempre perfetto. Grazie alle tre griglie in dotazione puoi cucinare molte pietanze contemporaneamente nel forno. Semplice da usare e da pulire. In dotazione nella confezione troverai:

Piastra di cottura 3 griglie Cestello per friggere Manico per cestello Manuale istruzioni

