PrivateVPN, 36 mesi a soli 2€: l'offerta per la miglior privacy

Sei un utente che si preoccupa per la propria privacy online? Con l’offerta di PrivateVPN, avrai accesso a 12 mesi di servizio più ulteriori 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto imperdibile dell’85%. Un’affare così vantaggioso è difficile da trovare altrove, ma non è l’unico motivo per cui dovresti considerare PrivateVPN.

Vantaggi e funzionalità inclusi in PrivateVPN

Dal 2008, PrivateVPN ha garantito l’anonimato al 100% a oltre 44.000 utenti, senza mai registrare una singola violazione dei dati. Questo servizio è particolarmente indicato per i suoi numerosi vantaggi. Tra i principali, segnaliamo:

Zero registrazione dei dati : PrivateVPN non mantiene alcun registro del traffico online, rendendo impossibile per terzi acquisire informazioni su di te

: PrivateVPN non mantiene alcun registro del traffico online, rendendo impossibile per terzi acquisire informazioni su di te Sei connessioni simultanee , ognuna con un indirizzo IP unico

, ognuna con un indirizzo IP unico Protezione dalle perdine IPv6 anche in caso di disconnessione improvvisa, banda e velocità illimitate, server in 63 Paesi

anche in caso di disconnessione improvvisa, banda e velocità illimitate, server in 63 Paesi Crittografia a 2048 bit con AES-256 e protocolli VPN inclusi, tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec

a 2048 bit con AES-256 e protocolli VPN inclusi, tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec Garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto

La promozione è sicuramente interessante: 12 mesi di servizio, a cui se ne aggiungono 24 extra, tutti al prezzo promozionale di soli 2,08 euro al mese, scontati dell’85%. Con PrivateVPN, non solo proteggi la tua privacy online, ma ottieni anche la libertà di navigare senza limiti né preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.