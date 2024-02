PrivateVPN: il piano di tre anni è in offerta a 2,08 euro al mese (85% di sconto)

La promozione di queste ultime ore pone PrivateVPN tra i migliori provider VPN disponibili oggi sul mercato. Il piano di tre anni è in offerta a 2,08 euro al mese, grazie al maxi sconto dell’85%. In più, se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Con PrivateVPN si ottiene un servizio che garantisce il completo anonimato quando ci si collega a Internet, oltre che la possibilità di superare le restrizioni geografiche e le limitazioni di banda imposte dai provider di rete in determinate condizioni.

PrivateVPN: 85% di sconto sul piano di tre anni

L’offerta di PrivateVPN aggiunge 24 mesi agli iniziali 12 previsti, mantenendo il prezzo fisso a 2,08 euro al mese. Ciò consente di ottenere un risparmio pari all’85%.

Sono diverse le caratteristiche chiave che mettono PrivateVPN in cima alle preferenze di un numero sempre più alto di persone. A partire dalla ferrea politica no-log, basata sulle severe leggi relative alla privacy presenti oggi in Svezia.

Un altro punto di forza riguarda la larghezza di banda illimitata, che offre a chiunque un’esperienza streaming goduriosa e lunghe sessioni di gaming senza interruzioni. Riguardo a ciò, è importante anche sottolineare l’impiego della crittografia AES-256, il grado più alto disponibile sul mercato.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di connettere in modo sicuro fino a dieci dispositivi in contemporanea e di poter contare su un’assistenza completa sempre a disposizione per qualunque tipo di problema.

Il piano di tre anni di PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese, per effetto dell’85% di sconto. La promozione terminerà tra pochi giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.