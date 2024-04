Proiettori 4K in SCONTO: Amazon ha deciso di SVENDERE TUTTO

Se necessiti di un dispositivo che riesca a proiettare perfettamente i tuoi film o serie preferite con una risoluzione eccezionale, puoi optare per i proiettori 4K disponibili oggi su Amazon con degli sconti esagerati. Potrai usufruirne ancora per poche ore, ti conviene fare in fretta!

Proiettori 4K: acquistali subito e approfitta dei forti sconti

AKATUO: questo proiettore ha una risoluzione nativa da 1080p ma riesce a riprodurre tranquillamente contenuti in 4K, con un rapporto di contrasto 10000:1 che offre un’immagine sempre vivida e colorata proprio come se fossi al cinema. Dispone sia di connettività Bluetooth 5.1 e anche di diverse porte per la connettività cablata. Acquistalo ora con lo sconto del 5% grazie all’offerta a tempo e pagalo 99,27€.

ULTIMEA: riesce a decodificare ottimamente il 4K nonostante la risoluzione natica 1080p, usando un pannello LCD di fascia alta e una tecnologia a cono ottimizzata, offrendo delle ombre dettagliatissime. Dispone di Autofocus e Autocorrezione 6D, riuscendo a zoommare dal 100% al 50% l’immagine senza spostare la proiezione del film. Offre sia una connessione Wi-Fi che 5G. Approfitta del Coupon di 40€ e acquista il prodotto spendendo 199,99€.

WiMiUS: questo splendido proiettore dispone della più recente tecnologia di messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale sul mercato. Anche se sposti la posizione, si metterà a fuoco molto velocemente. Con una luminosità da 22.000 lumen e un rapporto di contrasto 20000:1, potrai ottenere una resa del colore davvero eccezionale, con il 30% di nitidezza in più rispetto ad altri proiettori sul mercato. Dispone della più recente tecnologia Wi-Fi6 e Bluetooth 5.1. Acquistalo subito col Coupon di 95€ più il Codice Promozionale del 5%, col prezzo finale fissato a 193,47€.

WiMiUS: quest’altro proiettore di WiMiUs è altrettanto eccezionale. È dotato di sistema Linux più fluido di Android, con supporto audio Dolby per godere di un’esperienza audiovisiva completa. Dispone anch’egli di Auto Focus e Auto Correzione 6D, con una capacità di zoom dal 50% al 100% senza perdite di qualità. Collegalo facilmente con Wi-Fi6 e Bluetooth 5.2. Oggi è disponibile col 5% di sconto a 267,58€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.